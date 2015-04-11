Бойовики мінометами обстріляли мирних жителів у Пісках

З 18 години вечора до опівночі бойовики провели вздовж лінії розмежування 20 обстрілів українських військ, передає прес-центр АТО.

На Донеччині найбільш інтенсивний вогонь вівся в районі населених пунктів Опитне і Авдіївка, де противник застосовував кулемети, автоматичні гранатомети та міномети калібру 120 мм. Неподалік Новотроїцького злочинці вели артилерійський вогонь, а в районі Широкиного і Чермалика провели обстріли зі стрілецької зброї.

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На Луганщині зі стрілецької зброї бандформування двічі обстріляли українські позиції поблизу Кримського, а із мінометів – також двічі - позиції українських військ в районі Суходолу.

З 20.20 до 20.40, вже вдруге за минулу добу, ворог піддав обстрілу зі 120-міліметрових мінометів мирних мешканців у населеному пункті Піски.

Також відмічається різка активізація повітряної розвідки противника. У зазначений період зафіксовано проліт 27 ворожих безпілотників. Злочинців найбільше цікавлять позиції військ на півдні Донецької області та на Луганщині.