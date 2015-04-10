Бойовики почали активніше обстрілювати сили АТО з крупнокаліберної зброї

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"Противник значно активізував обстріли наших позицій з озброєння, що за домовленостями підлягає відведенню, зокрема на Донецькому та Маріупольському напрямах", - сказав Лисенко.

За його словами, противник здійснив 15 обстрілів зі 120-міліметрових мінометів, тричі зафіксовано обстріли зі 122-міліметрових артилерійських систем і двічі - з танків.

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Лисенко зазначив, що завдяки умілим діям українських бійців втрат через обстріли серед особового складу немає.

Разом із цим, речник АТО поінформував, що минулої доби противник 14 разів застосовував безпілотні літальні апарати. Крім того, в районі Докучаєвська зафіксовано роботу трьох станцій радіоелектронної боротьби противника.