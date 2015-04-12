Кілька бійців ОУН залишилися в Пісках "здавати справи" 93-й бригаді
12:16, 12 квітня 2015Війна
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Бійці батальйону ОУН частково залишаються у населеному пункті Піски на Донеччині.
Фото: Роман Бочкала
Більша частина добровольчого формування відійшла на злагодження з лінії бою. Решта передає справи підрозділам 93 механізованої бригади, повідомляє 5 канал.
Читайте такожБатальйон ОУН виводять з Пісків - Міноборони"На даний момент ми дійшли певного компромісу, що частина батальйону зараз знімається з Пісків, але на точках лишаються кілька людей, наших ОУНівців, які далі показують і тренують солдат, які туди заїхали. Бо там дуже зелені солдати, які взагалі тільки вчаться і не знають території", - каже Боглан Тицький, начальник штабу добровольчого батальйону "ОУН".
Нагадаємо, вночі повідомлялося, що бійці ДУК ПС і батальйону ОУН залишили Піски.
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