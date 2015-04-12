На Великдень увечері бойовики обстріляли Кримське

Про це повідомляє прес-служба глави Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

"Надії, що Великдень на Луганщині буде мирною, на жаль, не виправдалися. На більшій частині контрольованої Україною території області бойових дій не було, однак в окремих точках зафіксовано обстріл і перестрілки. Сьогодні (12.04) ввечері позиції українських військових на околиці Кримського було обстріляно з автоматичної зброї. Очевидно, автоматним вогнем бойовики вирішили відсвяткувати одне з найбільших християнських свят. Останній раз автоматні черги лунали тут в 19:10. Інформації про поранених або загиблих немає", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, в ніч на неділю опорні пункти сил АТО в Троїцькому були обстріляні з мінометів (позиції бойовиків розташовані на відстані 700 метрів). В результаті обстрілу загиблих і поранених немає. Вранці в Троїцькому дотримується режим тиші.

"У Станично-Луганському районі поблизу рибгоспу в обід пролунали три потужних вибухи, які було добре чути в райцентрі. Походження вибухів поки не встановлено. В інших гарячих точках Луганщини протягом доби не стріляли", - зазначив Москаль.