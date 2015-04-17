Військові утримують позиції у Пісках, "Правий сектор" відвели для введення у ЗСУ – Лисенко
14:12, 17 квітня 2015Війна
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У селі Піски Донецької області жодної позиції не залишено, Добровольчий український корпус "Правий сектор" відвели для введення до складу Збройних сил України.
Жодної позиції українські військові не здали / Фото: Роман Бочкала
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
"Щодо Пісків, то добровольчий підрозділ "Правого сектора" було відведено для проведення злагодження та введення до складу Збройних сил України", - зазначив він, додавши, що "на цьому місці наші позиції залишаються за українськими військовими, наші підрозділи їх там замінили і проводять відповідну роботу із захисту цих позицій у разі атаки або обстрілів".
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"Жодної позиції українські військові не здали і продовжують їх утримувати", - заявив Лисенко.
Раніше повідомлялося, що ДУК ПС повністю вийшов з Пісків.
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