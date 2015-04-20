У Пісках планують установити додатковий пост спостереження – Лисенко
13:04, 20 квітня 2015Війна
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Українська влада разом з місією ОБСЄ планує встановити додатковий пост спостереження у селищі Піски Донецької області.
Селище Піски / Роман Бочкала
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Україна тісно співпрацює з міжнародними спостерігачами в рамках спільного центру контролю та координації. Українська сторона разом із СММ ОБСЄ прийняла рішення організувати додатковий український пост спостереження у селищі Піски під Донецьком», - заявив він.
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Також, з словами Лисенка, українська сторона виступила з ініціативою встановлення веб-камер в Адіївці для фіксування будь-яких порушень режиму тиші.
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