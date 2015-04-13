Бойовики наступали на Піски танками та стріляли з САУ, є поранені

Про це повідомив батальйон "Крим" в Фейсбук.

Згідно з повідомленням, бойовики намагалися наступати танками та вели обстріл САУ.

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"В одну з наших точок пряме потрапляння САУ 2 рази, будівля майже знищена. Бої вже вщухають, сепаратисти не змогли прорватися. Є поранені", - йдеться у повідомленні батальйону.