Бойовики наступали на Піски танками та стріляли з САУ, є поранені
00:57, 13 квітня 2015Війна
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Внаслідок обстрілу бойовиками сил АТО у Пісках, серед українських бійців є поранені.
REUTERS
Про це повідомив батальйон "Крим" в Фейсбук.
Згідно з повідомленням, бойовики намагалися наступати танками та вели обстріл САУ.
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"В одну з наших точок пряме потрапляння САУ 2 рази, будівля майже знищена. Бої вже вщухають, сепаратисти не змогли прорватися. Є поранені", - йдеться у повідомленні батальйону.
Черговий день війни добігає кінця. Користуючись пославбленням наших позицій в Пєсках через часткове відведення доброволь...Posted by Батальйон "Крим" on 12 квітня 2015 р.
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