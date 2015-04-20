Найбільш запеклі протистояння зафіксовані біля Маріуполя і Попасної

Про це повідомив прес-секретар АТО Андрій Лисенко. За його словами, минула доба в зоні АТО пройшли досить спокійно. Кількість епізодів порушення режиму тиші з боку противника значно знизилося. Фактів використання ствольної артилерії і бронетехніки незаконними збройними формуваннями проти українських військових не зафіксовано, зазначив він.

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«У той же час на Донецькому напрямку було п'ять обстрілів наших позицій з 120-мм мінометів, проте обійшлося без втрат», - заявив Андрій Лисенко.

«Точками найбільш запеклого протистояння в зоні АТО за минулу добу на Маріупольському напрямку залишалося селище Широкине; на Донецькому напрямку - це передмістя Донецька, Авдіївка, Опитне, Піски, Красногорівка; на Луганському напрямку - це місто Попасна», - додав прес-секретар АТО.