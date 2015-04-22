Місія ОБСЄ почала публікувати статистику порушень режиму тиші

Таблиці публікуються на сторінці місії в Facebook.

У таблицях вказується час і місце порушення, кількість пострілів/залпів/вибухів, тип використовуваної зброї та напрям вогню.

Читайте такожОБСЄ: відведене важке озброєння бойовиків зникає з місць зберіганняНаразі матеріали доступні українською, російською та англійською мовами за 19 і 20 квітня, англійською - за 21 квітня.

Таблиця за 19 квітня