Місія ОБСЄ почала публікувати статистику порушень режиму тиші

15:39, 22 квітня 2015
Війна
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Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні почала публікувати зведену в таблиці інформацію про зафіксовані порушення режиму припинення вогню.

REUTERS

Таблиці публікуються на сторінці місії в Facebook.

У таблицях вказується час і місце порушення, кількість пострілів/залпів/вибухів, тип використовуваної зброї та напрям вогню.

Читайте такожОБСЄ: відведене важке озброєння бойовиків зникає з місць зберіганняНаразі матеріали доступні українською, російською та англійською мовами за 19 і 20 квітня, англійською - за 21 квітня.

Таблиця за 19 квітня

СММ ОБСЄ
СММ ОБСЄ
СММ ОБСЄ

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