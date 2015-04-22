Місія ОБСЄ почала публікувати статистику порушень режиму тиші
15:39, 22 квітня 2015Війна
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Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні почала публікувати зведену в таблиці інформацію про зафіксовані порушення режиму припинення вогню.
REUTERS
Таблиці публікуються на сторінці місії в Facebook.
У таблицях вказується час і місце порушення, кількість пострілів/залпів/вибухів, тип використовуваної зброї та напрям вогню.
Читайте такожОБСЄ: відведене важке озброєння бойовиків зникає з місць зберіганняНаразі матеріали доступні українською, російською та англійською мовами за 19 і 20 квітня, англійською - за 21 квітня.
Таблиця за 19 квітня
СММ ОБСЄ
СММ ОБСЄ
СММ ОБСЄ
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