ОБСЄ зафіксувала в Донецьку 356 вибухів

Про це йдеться в звіті за 22 квітня, опублікованому сьогодні.

Зокрема, зазначається, спостерігачі під час перебування на спостережному пункті в Спільному центрі з контролю та координації за дотриманням режиму припинення вогню на залізничному вокзалі в Донецьку з 9:40 до 13:22 чули 356 вибухів, використання зенітного кулемету, автоматичного гранатомету, крупнокаліберного кулемету та вогню зі стрілецької зброї, що свідчить про повне порушення режиму припинення вогню.

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Місія ОБСЄ оцінює, що більшість вибухів була спричинена мінометами 82-міліметрового та 120-міліметрового калібру.

Також зазначається, що представники Спільного центру з контролю та координації здійснили три спроби, щоб припинити вогонь в районі Донецького аеропорту, але ці спроби зазнали невдачі.

Раніше УНІАН повідомляв, що ОБСЄ фіксує невідведене від лінії розмежування важке озброєння.