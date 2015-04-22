ОБСЄ фіксує невідведене від лінії розмежування важке озброєння – звіт місії

Про це йдеться у звіті за 21 квітня, опублікованому сьогодні.

Зокрема, спостерігачі зазначають, що не зважаючи на твердження сторін про те, що відведення важкого озброєння було завершене, місія спостерігає, що зазначене озброєння залишається в тих зонах, звідки його повинні були відвести.

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“В районах, підконтрольних “ДНР”, спеціальна моніторингова місія побачила одну бойову машину піхоти (БМП-2) зі встановленим 120-міліметровим протитанковим керованим ракетним комплексом «Фагот», чотири танки (Т-72), ще п’ять БМП-2 і один плавучий бронетранспортер (МТ-ЛБ), та одну вантажівку “Урал”, яка перевозила членів “ДНР”, - стверджується в повідомленні.

Причому, місія зазначає, що на підконтрольних Україні територіях, спостерігачі бачили три нерухомі танки (Т-64), які представники ОБСЄ вже бачили раніше, та ще один танк (Т-64) в іншому місці.

Також сказано, що за допомогою безпілотного літального апарата спостерігачі ОБСЄ побачили один бойовий танк та палаючий дім в Широкиному.

Раніше УНІАН повідомляв, що ОБСЄ відзначає активізацію боїв в районі Широкиного і Донецького аеропорту.