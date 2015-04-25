До Києва прибули понад 150 бійців 12-го батальйону територіальної оборони (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, бійці прибули колоною машин. На Бориспільській трасі їх зустрічали родичі, кияни та представники столичної влади.

Виступаючи на зустрічі, командир батальйону Микола Білосвіт повідомив, що на ротацію повернулися три роти, які були у різних секторах зони АТО, а на сьогодні там залишається ще “тільки один взвод”.

За словами комбата, повернулися 152 бійця. Білосвіт зауважив, що 80% складу батальйону - це ті, хто були мобілізовані у травні 2014 року, і тепер перед бійцями стоїть питання - залишатися цивільною особою чи продовжити контракт на службу в армії.

У коментарі журналістам він заявив, що виникає проблема з підписанням таких контрактів у зв'язку з тим, що чітко не вказується термін, на який контракти підписуються, та обов'язки сторін.

Як сказав Білосвіт, у контракті зазначається, що термін його дії - “до кінця особливого періоду”, але незрозуміло, про який час ідеться.

Читайте такожЗавтра в Києві біля метро «Харківська» можна буде поспілкуватися з бійцями 12-го батальйону тероборониЗа словами комбата, є бійці, які хотіли підписати такий контракт, але там було чітко вказано, що йдеться про рік служби.

Білосвіт також розповів, що спочатку батальйон перебував у Луганській області. “З перших днів у Луганській області батальйон проявив себе з найкращої сторони, і 2 серпня у Жовтневому районі Луганська було встановлено прапор України, але після 2 серпня ми не просунулися ні на крок”, - сказав він. Білосвіт дав зрозуміти, що це було пов'язано з відповідними наказами командирів. Він наголосив, що дуже хотілося б, щоб керівництво Збройних сил “давало завдання конкретніші”.

Він подякував усім киянам, волонтерам за підтримку армії. Білосвіт зазначив, що в його батальйоні загинуло 12 бійців, а 69 були поранені. За його словами, насправді поранених більше, оскільки багато бійців лише зараз розуміють, що в них були, зокрема легкі контузії, які зараз позначаються на стані їхнього здоров'я.

Білосвіт повідомив також, що бійці приїхали з Луганщини, подолавши 800 км, а з Києва вирушать на основну базу, яка розташована в Бердичеві Житомирської області.

Заступник Київського міського голови, секретар Киїради Олексій Резніков, вітаючи бійців, заявив, що мер Києва Віталій Кличко передає їм вітання, оскільки сам не зміг бути на зустрічі, бо поїхав підтримати брата Володимира, у якого сьогодні буде бій на рингу. За словами Резнікова, цей бій буде присвячений “вам - захисникам України”.

Як сказав Резніков, засновано Київську спілку ветеранів АТО, яка активно співпрацює з міською владою. “Пам'ятайте, що кожен з вас може прийти на Хрещатик, 36 або у відповідні держадміністрації та отримати будь-яку пораду, допомогу, в тому числі із працевлаштуванням, в оформленні відповідних субсидій”, - повідомив він.

Учасники зустрічі хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у зоні АТО.

Читайте такожУ Києві зустріли українських військових з ДебальцевогоЯк повідомляв УНІАН, підрозділи 12-го батальйону на доукомплектування прибували до Києва 6 грудня 2014 року, після чого знову вирушили в зону бойових дій.

Тоді близько тисячі киян зустріли військовослужбовців під стінами мерії. Після завершення урочистої частини більшість попрямували маршем на Майдан Незалежності, де запалили свічки на згадку про загиблих під час АТО військовослужбовців.

Довідка УНІАН. 19 березня 2014 року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про створення оперативних штабів при облдержадміністраціях прикордонних областей України. 30 березня 2014 року тодішній в.о. президента України Олександр Турчинов доручив керівникам ОДА почати створення батальйонів територіальної оборони у кожній області України.

12-й батальйон територіальної оборони «Київ» перебуває в оперативному підпорядкуванні Міністерства оборони України.