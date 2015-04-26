Бойовики двічі обстріляли сили АТО з "Градів" – штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник.

"За минулу добу зафіксовано збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню з боку терористів. Ворог використовує заборонене озброєння, в тому числі Мінськими домовленостями", - сказав Мотузяник.

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«Так, за добу бойовики 12 разів обстріляли позиції сил АТО зі 120-міліметрових мінометів, та 5 разів з артилерії калібром 122 та 152 міліметри. Двічі незаконні збройні формування використовували проти наших військовослужбовців тактичні системи залпового вогню «Град»», - додав він.

За словам Мотузяника, бойовики вели обстріли установками «Град» в районі насаленого пункту Гранітне, що на Донеччині.

При цьому він підкреслив, що українські військовослужбовці адекватно відповідають на провокації бойовиків завдаючи їм суттєвих втрат.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня президент України Петро Порошенко запевнив, що Збройні сили України чітко дотримуватимуться Мінських домовленостей і не будуть йти в наступ, але в умовах наступу бойовиків не виключає запровадження воєнного стану.