Сьогодні бойовики 29 разів обстріляли позиції українських військових - прес-центр АТО

Про це повідомляється на сторінці у соцмережі Facebook прес-центру АТО.

"На Донеччині нова доба для Українських військ неподалік Мар’їнки розпочалася з бойового зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою. Обидві сторони застосовували стрілецьку зброю. Під щільним вогнем наших військовослужбовців противник був вимушений відійти", - сказано в повідомленні.

Ще одне зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою противника відбулося надвечір в районі Авдіївки. Повідомляється, що під час зіткнення застосовувалася стрілецька зброя.

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"Опорний пункт сил АТО дав рішучу відсіч нападникам", - наголошується в повідомленні прес-центру АТО.

"Також на Донеччині бандформування 11 разів обстрілювали наші позиції із мінометів калібром 120 міліметрів – тричі в районі Гранітного, по два рази неподалік Пісків і Попасної, а також по разу поблизу Кірова і Авдіївки. В ході обстрілів позицій неподалік населених пунктів Широкине, Опитне, Майорськ та Лозове злочинці застосовували стрілецьку зброю, автоматичні і ручні гранатомети", - розповіли у прес-центрі.

Також повідомляється, що на Луганщині бойовики двічі відкривали вогонь по нашому опорному пункту неподалік від населеного пункту Сокольники із стрілецької зброї, один раз із зенітної установки.

Крім того, о 12.10 над Слов'яносербськом зафіксували проліт ворожого безпілотника.

Також у прес-центрі АТО заявили про обстріли Опитного. "З 13.25 по 13.35 російсько-терористичні війська накрили вогнем із ручного протитанкового гранатомета і кулемета населений пункт Опитне. На щастя, за попередніми даними, жертв серед мирного населення немає", - сказано в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що військові взяли в полон шістьох бойовиків в районі селища Березове.