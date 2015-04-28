Бойовики відновили обстріл з "Градів" у зоні АТО

Про це повідомив представник Адміністрації президента з питань АТО полковник Олександр Мотузяник. "За минулу добу протистояння в зоні проведення АТО значно посилилось. Розширилася географія режиму припинення вогню з боку бойовиків", - зазначив він.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинув 1 український військовий

"Вперше в цьому місяці противник застосував проти наших військових РСЗВ "Град". Також по наших позиціях було здійснено 18 обстрілів з 120-мм мінометів і 6 разів противник обстріляв наші позиції з гармат калібру 122-мм", - заявив Олександр Мотузяник.

За його словами, також зафіксовано використання танків і зенітних установок противника. Бойовики обстрілюють мирні населені пункти. Так, вчора ввечері бойовики обстріляли з "Градів" селище Новоласпа Волноваського району Донецької області.

Також він зазначив, що на Маріупольському напрямку противник виявив активність у селищі Широкине і Чермалик. На Донецькому напрямку бойовики намагаються знайти слабкі місця в українській лінії оборони в районі аеропорту, епіцентром протистояння є позиції сил АТО поблизу Авдіївки.

"Противник також порушував режим тиші в селах навколо міста Світлодарськ, що північніше окупованого бойовиками Дебальцевого", - повідомив Олександр Мотузяник.

На Луганському напрямку ворог намагався спровокувати українських військових в районі населених пунктів, розташованих поблизу Бахмутської траси. Це селища Золоте, Сокольники, а також в районі міста Щастя.

За інформацією Держприкордонслужби, за добу зафіксовано 26 прольотів безпілотних літальних апаратів супротивника над позиціями сил АТО.