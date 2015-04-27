У Міноборони розповіли, як буде проходити демілітаризація Широкиного

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

«План демілітаризації населеного пункту Широкине, зокрема, передбачає повне припинення вогню, відведення військових підрозділів сторін на визначену відстань, встановлення веб-камер, а також проведення українськими фахівцями робіт з розмінування села та прилеглої території». – йдеться у повідомленні.

Як зазначив керівник групи української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, генерал-майор Андрій Таран, українська сторона Спільного центру виконала покладене на неї тристоронньою контактною групою завдання і вчасно підготувала проект документа.

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«Українська сторона вважає пріоритетним питання демілітаризації села Широкине. При цьому Мінські угоди й визначені ними принципи та критерії мають бути покладені в основу усієї подальшої роботи на цьому напрямі», - заявив Таран.