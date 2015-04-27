Сили АТО знищили базу бойовиків під Горлівкою

23:35, 27 квітня 2015
Війна
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У селі Кірове під Горлівкою бійці 17-го батальйону виявили комплекс будівель, в яких місяцями переховувалися бойовики.

Фото УНІАН

Територія, котру використовували сепаратисти, вважається буферною зоною, повідомляє ТСН.

Однак це лише на карті гарно чітка лінія розмежовує ворогуючі сторони. В реальності ця база весь час знаходилася в тилу українських військ. Саме звідси спостерігали за українськими блокпостами та дорогами.

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Над будинком досі стирчить потужна радіощогла. Захопити в полон бойовиків не вдалося.

Ті встигли відійти посадками до Горлівки. База була облаштована серед занедбаних гаражів у конторі колишньої агрофірми.

За підрахунками військових, вона була розрахована на 50 чоловік.

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