Сили АТО знищили базу бойовиків під Горлівкою
23:35, 27 квітня 2015Війна
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У селі Кірове під Горлівкою бійці 17-го батальйону виявили комплекс будівель, в яких місяцями переховувалися бойовики.
Сили АТО знищили базу бойовиків під Горлівкою / Фото УНІАН
Територія, котру використовували сепаратисти, вважається буферною зоною, повідомляє ТСН.
Однак це лише на карті гарно чітка лінія розмежовує ворогуючі сторони. В реальності ця база весь час знаходилася в тилу українських військ. Саме звідси спостерігали за українськими блокпостами та дорогами.
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Над будинком досі стирчить потужна радіощогла. Захопити в полон бойовиків не вдалося.
Ті встигли відійти посадками до Горлівки. База була облаштована серед занедбаних гаражів у конторі колишньої агрофірми.
За підрахунками військових, вона була розрахована на 50 чоловік.
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