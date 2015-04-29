На Донбасі знову підірвали залізничні колії

Про це повідомили у прес-службі МВС.

"Сьогодні о 05.30 до чергової частини лінійного відділу на станції Волноваха надійшло повідомлення від працівників залізниці про те, що на 1168 кілометрі вказаного перегону о 4.30 стався вибух невідомого походження", - сказано в повідомленні.

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Постраждалих внаслідок вибуху немає, рух потягів закрито.

У МВС також зазначають, що територія перегону не підконтрольна ЗСУ, та наголошують, що за останні 2 місяці це вже четвертий такий випадок.

Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 113 КК України (диверсія).

Нагадаємо, 23 квітня УНІАН повідомляв, що у Донецькій області підірвали поїзд, рух по залізниці призупинено.