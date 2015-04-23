У Донецькій області підірвали поїзд, рух по залізниці призупинено

Як повідомили в прес-службі МВС, у 09.45 в чергову частину лінійного відділу на станції Волноваха надійшла інформація від працівників залізниці про те, що під час руху поїзда під тепловозом вибухнув невідомий предмет.

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Пригода сталася на непідконтрольній Україні території, на перегоні станцій "Південно-Донбаська-Оленівка".

"Внаслідок вибуху пошкоджено ходовий візок та паливний бак половини тепловозу. Пожежі та сходу вагонів не відбулось. Постраждалих немає. Рух потягів на вказаній ділянці зупинено", - йдеться в повідомленні.

Подію зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками ст. 113 Кримінального кодексу ("диверсія").