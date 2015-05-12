СБУ заблокувала фінансування терористів через міжнародну платіжну систему

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«Спільники бойовиків зареєстрували в системі 17 електронних гаманців, через які намагалися зібрати гроші на фінансування терористичної діяльності, незаконних збройних формувань, залучення та оплату нових найманців. Терористи маскували збір коштів під виглядом підтримки власних "громадських рухів", серед яких, зокрема, "Ополчення р. Лутугине", "Новоросія", "Front News", "Зведення новин Новоросії", "Nar.donbass" "Shakhty", "Savenovorossia". Співробітники СБ України в тісній співпраці з головним офісом міжнародної платіжної системи оперативно заблокували сепаратистські електронні гаманці», - повідомили в прес-центрі.

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У відомстві також зазначили, що завдяки налагодженій українською спецслужбою міжнародній взаємодії з адміністрацією платіжної системи реєстрація подібних електронних гаманців відтепер буде відслідковуватися фахівцями компанії в он-лайн режимі.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Дніпропетровську Служба безпеки України попередила вчинення теракту на 9 травня.