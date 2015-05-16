Агресія бойовиків на Луганщині різко зросла - Москаль

Вчора ввечері та сьогодні вночі бойова агресія терористів проти контрольованої Україною території Луганщини різко зросла.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

Обстріли, перестрілки та бойові зіткнення зафіксовані одразу в кількох населених пунктах на лінії розмежування вогню. У Кримському, за уточненою інформацією, внаслідок мінометного обстрілу з боку окупованих Сокільників важке поранення отримав 48-річний мирний житель. Він перебуває в Лисичанській лікарні після операції.

Близько 19.30 терористи з боку Первомайська здійснили обстріл селища Родина, що належить до міста Золоте. Осколкові поранення отримав боєць крайнього блокпосту. З 20.00 до опівночі бої велися на околиці Катеринівки. Бойовики підійшли майже притул до позицій українських військових і відкрили вогонь із гранатометів, мінометів та автоматичної зброї. Жителі кількох вулиць села, які прилягають до блокпосту, майже до ранку ховалися у підвалах. Даних про поранених чи загиблих немає.

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Ввечері бойове зіткнення відбулося також у Трьохізбенці – бойовики спочатку обстріляли українських військових з мінометів, а потім з автоматичної зброї. Ніхто з українських військових не постраждав.

Практично цілу ніч велися обстріли Станиці Луганської зі зброї різного виду. За попередніми даними, є прямі влучення снарядів та мін у приватні житлові будинки і багатоповерхівки. Як мінімум, один будинок згорів.

Інформація про постраждалих та інші наслідки обстрілів уточнюється.