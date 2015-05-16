Прикордонники затримали жінку, яка везла бойовикам паспорти та гроші

У Донецькій області прикордонники затримали жінку, в якої при огляді речей було виявлено паспорти на імена різних людей, банківські картки та значну суму грошей.

Як повідомили УНІАН у Державній прикордонній службі України, ввечері 15 травня у контрольному пункті "Георгіївка" прикордонники зупинили для перевірки автомобіль "Фольксваген".

За кермом автомобіля на підконтрольну бойовикам територію їхала громадянка України. Під час перевірки під сидінням іномарки прикордонники виявили 10 паспортів України, 75 карток кількох банків та 155 тис. 400 грн.

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Жінку для подальшої перевірки передали співробітникам СБУ.