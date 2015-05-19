На Луганщині обстріл бойовиків призвів до загибелі 6 українських військових, ще 6 поранені

Сьогодні близько першої години дня поблизу населеного пункту Золоте та Катеринівка (Луганська область) відбувся бій, внаслідок якого загинули шестеро військових. Про це повідомляє ТСН.

В "зеленці" українські військові побачили якийсь рух і вирушили вперед на розвідку, де по них відкрили вогонь з мінометів та кулеметів. Одразу стало відомо, що поранили принаймні одного бійця. Журналісти саме знаходились на сусідніх позиціях в кількох кілометрах. Стріляли також ймовірно з окупованого села Молодіжне.

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"Помічений був рух на передньому краї на одному з опорників. Висунулася розвідгрупа туди, щоб з'ясувати. Ну ось, що вийшло, прошу, перемир'я. Накрили мінами і все", - розповів боєць танкового батальону "Кабул".

Пізніше за пораненими вирушила група на розвідувально-дозорній машині, але дорогою військові підірвались на фугасі.

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За останніми даними, під час обох інцидентів загинуло шестеро бійців, ще 6 отримали поранення.

Раніше УНІАН повідомляв, що в результаті обстрілу бойовиками села Піски поранено двох мирних жителів.