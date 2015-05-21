На півдні Луганського бойовики намагалися "полювати" за бронетехнікою сил АТО - Тимчук

На півдні Луганського бойовики влаштували «полювання» за бронетехнікою українських військ.

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Опір», повідомляє Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

За даними групи, «на південь від н. п. Луганське (район н. п. Розсадки) бойовики влаштували «полювання» за бронетехнікою українських військ». «Заздалегідь розмістивши і замаскувавши розрахунки ПТРК на обраних вогневих позиціях, бойовики відкрили вогонь з 120-мм мінометів по житловим будинкам населеного пункту, одночасно маневруючи танками поблизу українських передових позицій. Знаючи, що українські підрозділи спробують придушити мінометний вогонь по населеному пункту, бойовики приготувалися відкрити вогонь по українській бойовій техніці з ПТРК. Дочекавшись появи танка і БМП-1 сил АТО, терористи здійснили два невдалих пуски ПТРК, після чого їх позиції були накриті вогнем українських військ», - зазначається в повідомленні.

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При цьому підкреслюється, що в районі н. п. Щастя, Лозове і Луганське бойовики застосували 122-мм артилерію (САУ 2С1 «Гвоздика» і гармати Д-30).

Також, за даними «ІО», в районі н. п. Катеринівка, Лозове і Щастя терористи, діючи невеликими піхотними групами, зробили спроби висунутися вперед на стиках і флангах позицій і опорних пунктів українських військ. Всі такі спроби були придушені вогнем сил АТО.

«На приморському (Маріупольському) напрямку, в районі на північний схід і північ від Широкиного, бойовики активно використовували для обстрілу позицій сил АТО стрілецьке озброєння, міномети і бронетехніку», - повідомляє «ІО» і зазначає, що в цьому районі оперувала танкова група терористів (3 од. танків), яка була вимушена відступити після розкриття її позицій і обстрілу силами АТО з мінометів і станкових гранатометів.