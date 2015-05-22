Amnesty International: обидві сторони конфлікту на Донеччині жорстоко поводяться з полоненими

13:48, 22 травня 2015
Війна
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Amnesty International заявляє, що обидві сторони конфлікту на Донбасі застосовують жорстоке поводження з полоненими.

REUTERS

Про це йдеться в доповіді Amnesty International, текст якої є в розпорядженні УНІАН.

«Ув'язнених з обох сторін піддавали побиттям та імітаціям страт. Ми також задокументували позасудові страти осіб, яких утримували сепаратистські групи», - зазначається в доповіді.

В Amnesty International вважають, що як «прокиївські», так і «сепаратистські» сили повинні покласти край цим злочинам і переконатися, що всі бійці під їхнім контролем знають про наслідки порушень щодо полонених під час конфлікту, які передбачені міжнародним правом.

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У доповіді зазначається, що із 33 колишніх полонених, опитаних Amnesty International, 32 описали важкі побої чи інші серйозні порушення, які були скоєні як «сепаратистськими», так і «прокиївськими» групами. Усі опитані були затримані в період з липня 2014 року до квітня 2015 року, організація провела більшу частину інтерв'ю в березні, квітні і травні цього року.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Міжнародній правозахисній організації Amnesty International заявляють про відсутність тортур стосовно двох затриманих російських військових Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва не відбувалося.

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