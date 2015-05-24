Обстановка в зоні АТО незмінна, бойовики продовжують обстріли - прес-центр

Бойовики, використовуючи різні види озброєння, продовжували обстрілювати мирні населені пункти та нищити інфраструктуру Донбасу, повідомляє прес-центр АТО.

Зокрема, близько 18:00 учора в районі Ленінського – Нелипівки відбувся бій з диверсійно-розвідувальною групою супротивника, який тривав близько півгодини.

Бойовики учора ввечері використовували гранатомети, зенітні установки, 120-мм міномети, стріляючи по Золотому, Кіровому, Ленінському, Красному Пахару, Троїцькому.

Читайте такожОдин з ватажків луганських бойовиків Мозговий убитийНа Луганському напрямку увечері та вночі незаконні збройні формування вели вогонь з артилерії, гранатометів, мінометів та великокаліберних кулеметів по Станиці Луганській, Щастю, Жовтому.

На Донецькому напрямку бойовики вели вогонь по Піскам, Мар’їнці, Старогнатовці, Красногорівці. Декілька разів зі 122 мм артилерії стріляли по коксохімічному заводу в Авдіївці. На Маріупольському - обстріляли Широкине з гранатомета та стрілецької зброї.

За звітний час зафіксовано 14 безпілотників противника.