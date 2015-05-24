Бойовики обстріляли Авдіївський коксохімічний завод з РСЗВ - ОДА

На Донеччині триває обстріл Авдіївського коксохімічного заводу. У заяві голови Донецької військово-цивільної адміністрації Олександра Кіхтенка сказано, що обстріл, що почався ще вчора, не припиняється і сьогодні. Місто повністю знеструмлене. Про це повідомляє сайт Донецької ОДА.

"Остання інформація, отримана з міста - завод і прилегла до нього територія обстріляна, ймовірно з РСЗВ Град або Смерч. В околицях впало не менше 47 снарядів, 9 з яких потрапили безпосередньо по території заводу", - наголошують у повідомленні.

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На заводі від обстрілу перебиті газовод та водовід. Спостерігається сильне задимлення. Інформація щодо жертв уточнюється.