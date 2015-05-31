Під Докучаєвськом загинули двоє військових, двоє потрапили у полон — ЗМІ

Про це повідомляє Думская з посиланням на джерела в частині.

Це сталося біля населеного пункту Славне Докучаєвського району.

Крім того, що двоє військових загинули, один боєць був поранений, ще один потрапив у полон.

"Диверсійно-розвідувальна група противника зайшла до нас у тил і напала на "Урал" з бійцями, який їхав на позиції, після чого зникла", — розповів співрозмовник видання.

Водночас, за інформацією командира роти батальйону спецпризначення "Київ-1" Юрія, біля Славного група з 6-8 чоловік організувала засідку на українську військову машину.

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"Під час боєзіткнення був убитий водій і офіцер, командир роти одного з батальйонів. Також двоє бійців були захоплені в полон", - розповів він в ефірі каналу 112 Україна.

Юрій повідомив, що разом з машиною бійці були вивезені в Донецьк, при цьому він не чув про пораненого.