Сьогодні ввечері бойовики за 15 хвилин здійснили 32 обстріли

Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на прес-офіцер Спільного центру контролю та координації Руслана Семенюка.

"Починаючи приблизно з 21-ої години протягом 15 хвилин було зафіксовано 32 обстріли по всій лінії розмежування. Найбільш інтенсивні обстріли фіксуються в напрямку донецького аеропорту, Широкиного та на Луганському напрямку. Це надзвичайно багато. Для порівняння, в понеділок з 0.00 до 19.00 було зафіксовано 20 обстрілів", - сказав він.

За словами Семенюка, в напрямку Широкиного, в районі Саханки, бойовики застосували заборонені Мінськими домовленостями 152-міліметрові артилерійські системи.

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У напрямку аеропорту сторонам за участі СЦКК вдалося домовитись про припинення вогню з 23 години.

Як повідомляв УНІАН, українські війські мають достатньо сил і засобів, щоб стримати супротивника в районі Мар’їнки Донецької області, де наразі триває бій, повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.