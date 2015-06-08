Бійці АТО зможуть стримати бойовиків у районі Мар’їнки – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

«Сьогодні приблизно о 9.00 ворог почав обстріл українських позицій зі стрілецької зброї, мінометів. Під цим прикриттям диверсійно-розвідувальна група противника намагалась наблизитись до наших позицій. Наші воїни її своєчасно виявили, зав’язався бій. Інших подробиць поки невідомо, але у нас достатньо сил та засобів, щоб стримати там супротивника», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні координатор добровольчого батальйону «Київ-1» Євген Дейдей на своїй сторінці у Facebook поінформував, що у Мар'їнці знову зав'язався ближній бій, терористи обстрілюють позиції сил АТО з танків і мінометів за прямою наводкою.

Вранці 3 червня поблизу Мар'їнки російсько-терористичні війська почали масований обстріл позицій українських військ, а потім перейшли в наступ. В результаті боїв загинули 5 українських бійців (із них під Мар’їнкою - 4), 39 були поранені. Через загрозу життю українських військовослужбовців і мирних жителів Мар'їнки командування прийняло рішення використати артилерійське озброєння, яке було відведено згідно з Мінським домовленостям, і сили АТО дали адекватну відповідь ворогові.