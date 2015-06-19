Захист "Торнадо" має намір оскаржити арешт командира роти

Про це заявив адвокат бійців спецроти Сергій Погосян, передає "Радіо Свобода".

Погосян зазначив, що рішення про арешт суд видав йому у п'ятницю, а повний текст постанови суд оголосить 22 червня.

«Із 22 червня в нас буде право на подачу апеляції. Звичайно ж, ми її подамо», – заявив адвокат.

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За словами Погосяна, затримані бійці роти зазнали катувань під час допитів.

Як повідомляв УНІАН, командира і ще сімох бійців «Торнадо» заарештували 17 червня на два місяці за рішенням Печерського районного суду Києва.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав напередодні наказ про розформування роти «Торнадо», що зараз служить у зоні АТО.

17 червня головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що в роті «Торнадо» виникла злочинна група, яка на Луганщині незаконно утримувала місцевих жителів, вчиняючи проти них насильницькі дії: побої, катування, спричинення тілесних ушкоджень і особливо жорстоке сексуальне насильство за вказівкою й безпосередньої участі командира роти Руслана Онищенка.