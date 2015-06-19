Захист "Торнадо" має намір оскаржити арешт командира роти
Захист командира роти «Торнадо» Руслана Онищенка планує подавати апеляцію на його арешт.
Про це заявив адвокат бійців спецроти Сергій Погосян, передає "Радіо Свобода".
Погосян зазначив, що рішення про арешт суд видав йому у п'ятницю, а повний текст постанови суд оголосить 22 червня.
«Із 22 червня в нас буде право на подачу апеляції. Звичайно ж, ми її подамо», – заявив адвокат.
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За словами Погосяна, затримані бійці роти зазнали катувань під час допитів.
Як повідомляв УНІАН, командира і ще сімох бійців «Торнадо» заарештували 17 червня на два місяці за рішенням Печерського районного суду Києва.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав напередодні наказ про розформування роти «Торнадо», що зараз служить у зоні АТО.
17 червня головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що в роті «Торнадо» виникла злочинна група, яка на Луганщині незаконно утримувала місцевих жителів, вчиняючи проти них насильницькі дії: побої, катування, спричинення тілесних ушкоджень і особливо жорстоке сексуальне насильство за вказівкою й безпосередньої участі командира роти Руслана Онищенка.