Бойовики з танків обстріляли Опитне, Авдіївку та шахту "Бутовка"
19:29, 19 червня 2015Війна
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Під вечір ворожі танки обстрілювали Опитне, Авдіївку та шахту «Бутовка».
Бойовики отримали відсіч і відступили / УНІАН
Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.
«Біля Щастя та н.п. Лопаскине, що неподалік Луганська, бойовики проросійських бандформувань вступили із нашими захисниками в бій», - йдеться в повідомленні.
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При цьому підкреслюється, що «диверсійно-розвідувальні групи противника отримали відсіч і з втратами відступили».
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