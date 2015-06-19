Бойовики з танків обстріляли Опитне, Авдіївку та шахту "Бутовка"

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

«Біля Щастя та н.п. Лопаскине, що неподалік Луганська, бойовики проросійських бандформувань вступили із нашими захисниками в бій», - йдеться в повідомленні.

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При цьому підкреслюється, що «диверсійно-розвідувальні групи противника отримали відсіч і з втратами відступили».