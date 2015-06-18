ОБСЄ фіксує переміщення важкого озброєння по обидва боки лінії розмежування

Про це йдеться у звіті місії за 16 червня, опублікованому у середу.

"На підконтрольних районах "ДНР", безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії виявив чотири гаубиці та 14 основних бойових танків, в тому числі зосередження десяти таких танків поблизу села Мічуріне (63 км на південь від Донецька)", - йдеться у звіті.

Разом з тим, місія зазначає, що на підконтрольних територіях уряду України безпілотник ОБСЄ зафіксував чотири танки та три артилерійські установки.

Також, безпілотник місії помітив у Широкіному сім будинків, які горіли у вогні.

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"Спеціальна моніторингова місія спостерігала за переміщенням конвою, який складався з двох бронетранспортерів, 23-мм зенітної установки ЗУ-23, 13-15 вантажівок та транспортних засобів, які перебуваючи у північно-західній частині Донецька (територія підконтрольна "ДНР") рухалися на захід", - стверджується у звіті.

При цьому місія заявила, що на північ від зазначеного місця, на підконтрольній уряду України території, місія бачила конвой, який складався з приблизно 10 вантажівок з солдатами та обладнанням, які супроводжувалися двома бронетранспортерами в напрямку півдня.

Читайте такожОБСЄ знову зафіксувала зникнення частини важкого озброєння на Донбасі з місць зберіганняЯк повідомляв УНІАН раніше, Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі вважає, що Україна порушила Мінські угоди, долучивши до параду в Маріуполі важку техніку.