Глава МВС у Донецькій області: встановлено особи угрупування "Сомалі", що орудує на Донбасі

Про це повідомив глава МВС Донецької області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

"На окупованій бойовиками частині території Донецької області орудують бандити "Сомалі" під проводом Михайла Товстих, 1980 року народження, жителя Іловайська, по кличці "Гіві". "Діяч ополчення", який пройшов шлях від паркувальника до "полковника ДНР", - йдеться в повідомленні.

"Гіві" відомий своїми показовими допитами полонених українських військових", - зазначив Аброськін.

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Більшість з цих бойовиків - мешканці Донецької області, багато раніше вже притягувалися до відповідальності.

"Це встановлені громадяни України, злочинна діяльність яких вже задокументована. Вони не підуть від відповідальності за вчинені злочини. Їх "колеги" по банді з Російської Федерації будуть встановлені, незважаючи на спроби сховатися за кличками", - заявив керівник МВС в регіоні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що міліція Донецької області впізнала "спостерігачів" за мітингом у Донецьку тиждень тому. "Міліція Донецької області впізнала "спостерігачів". Це колишні наші співробітники обласного главку - зрадники, які порушили присягу, дану громадянам України", - написав Аброськін.