Ситуація на сході України загострилася з прибуттям чергового "конвою" - штаб

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО.

З прибуттям чергового, так званого “російського гумконвою” у Донецьку та Луганську області, обстріли позицій сил АТО значно почастішали.

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"Бандформування неодноразово гатили по позиціях сил АТО зі 120-мм мінометів й танків в районах населених пунктів Водяне, Авдіївка, Піски, Кримське, Опитне, Березове. Двічі зі 122-мм артилерії обстріляні позиції українських військових в районі селища Тарамчук, що на Донеччині. З 19.45 по 20.00 з артилерії калібру 152-мм російські окупанти обстріляли селище Гранітне, на Маріупольському напрямку", - повідомили у штабі.

"О 22.10 в районі н.п. Кримське відбулося бойове зіткнення українських військових з диверсійно-розвідувальною групою противника. Захисники України виявили ворогів та не допустили їх прориву через лінію зіткнення", - наголошується у повідомленні.

Сьогодні, 10 липня, рівно опівночі, бойовики розпочали обстріл зі 120-мм мінометів та стрілецької зброї позицій сил АТО поблизу н.п. Піски.

О 2 годині ночі поблизу селища Луганське бійці сил АТО виявили та відбили напад диверсійно-розвідувальної групи.

"Попри підтримку Росією незаконних збройних формувань на окупованій території України, ситуація в зоні АТО цілком контролюється українськими військовими", - підсумували у пре-центрі.