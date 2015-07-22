У Луганській області бойовики обстріляли Троїцьке, кілька снарядів влучили в дамбу

Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, вчора зі сторони смт Калинове (підконтрольне терористам «ЛНР») бойовики обстріляли селище Троїцьке Попаснянського району.

Читайте такожУ Станиці Луганській терористи перебили газопровід"Вогонь вівся зі 150-міліметрової важкої артилерії, яка, за словами бойовиків, була відведена від лінії зіткнення. Кілька снарядів влучили в Миронівську дамбу. За висновками фахівців, у разі руйнування греблі були б затоплені населені пункти Миронівське (Донецька область) та Троїцьке (Луганська область)", - зазначив в. о. керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.

У той же час у Станиці Луганській, яка за останній час була найбільш "гарячою точкою", було тихо, за винятком с. Болотне (Станично-Луганський район), яке терористи обстріляли мінометами.