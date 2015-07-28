Правоохоронці Луганщини затримали бойовика-переселенця

Правоохоронці Луганської області 27 липня затримали учасника незаконного збройного формування, який переїхав із зони проведення антитерористичної операції і проживав в іншій області як переселенець.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, у травні-липні 2014 року підозрюваний брав участь у діяльності незаконного збройного формування, яке діяло на території міст Антрацит і Ровеньки Луганської області (ч. 2 ст. 260 КК України).

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Потім бойовик виїхав за межі окупованих територій і жив в іншому регіоні як тимчасово переміщена особа. "Про намір вийти зі складу збройного формування і його наявність бойовик в органи державної влади або місцевого самоврядування, як то передбачає закон, не повідомив, а був виявлений працівниками оперативних підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Процесуальним керівником узгоджено повідомлення про підозру зазначеній особі і постановою слідчого судді останньому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Наразі досудове розслідування триває. Його хід перебуває на контролі керівництва прокуратури області.