Понад 90% жителів окупованих територій Донбасу мають симптоми "травми війни" – дослідження

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила науковий співробітник Київського міжнародного інституту соціології Дарина Пирогова в ході презентації "Дослідження потреб гуманітарної допомоги жителів Донецької і Луганської областей", що проводилося на замовлення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

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"93% опитаних переживали травмуючу подію з моменту початку конфлікту на Донбасі та/або скаржаться на хоча б один симптом, який може бути пов'язаний з психологічної "травмою війни", - сказала Пирогова.

Вона зазначила, що серед жителів окупованих територій і переселенців існує стигма щодо звернення до психолога.

"Потреба у психологічній допомозі як і раніше є неважливою, за оцінками жителів. Про можливість отримати психологічну допомогу знають у Дзержинську, Єнакієвому, Харцизьку, Дебальцевому, Луганську. У Донецьку знають про психологічну допомогу, яку надає гуманітарний штаб "Допоможемо", - сказала Пирогова.

Вона наголосила, що жителі окупованих територій припускають, що в майбутньому виникне потреба у лікуванні алкоголізму серед населення.

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Представник штабу Ахметова Дар'я Касьянова зазначила, що війна і процес переселення є кризовими станами для людини.

"Тут є дуже важливим задоволення базових потреб – у їжі і безпеці, у житлі. Сьогодні ці потреби у жителів непідконтрольних територій та переселенців не задоволені. Люди звертаються до психологів зі скаргами порушення сну, тривогами, страхами. І тільки в умовах роботи з дітьми ми можемо впливати на дорослих. Тому що через дитину ми допомагаємо всій родині", - сказала Касьянова.

Вона зазначила, що психологічна травма війни має віддалені наслідки. "У більшості дітей – ознаки "травми війни": вони налякані, погано сплять, у них поганий апетит, багато переживань. Ми працюємо в Донецьку, Маріуполі, Єнакієвому, інших віддалених населених пунктах Донбасу. Допомогою психологів штабу Ахметова охоплено понад 16 тис. дітей. До кінця року ми плануємо надати психологічну допомогу понад 100 тис. дітей. Заняття в наших групах розписані на рік", - сказала Касьянова.

*** Дослідження проводилося 2-14 червня. Оцінювалися потреби гуманітарної допомоги жителів міст Донецької і Луганської областей. Опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології методом телефонного інтерв'ю за допомогою комп'ютера (CATI). Опитувалися люди старше 18 років з 27 міст, які потерпають найбільше.