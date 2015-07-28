В результаті обстрілу Горлівки терористами загинуло 2 мирних жителя - ЗМІ

Два мирних жителя Горлівки стали жертвами масованого обстрілу міста терористами в ніч з 27 на 28 липня.

Про це пишуть місцеві жителі в соцмережах, повідомляє сайт міста Горлівка.

"Тіло ще однієї жінки виявлено під завалами в Микитівському районі по вулиці Генерала Кондратенко, 35. Загибла 1941 року народження", – пишуть місцеві жителі.

У селищі, який підпорядкований Никитовскому району міста, а також у Центрально-міському районі виявлено нові руйнування.

"В Гольмі ще є влучання в будинки 19, 21 та 23 по вулиці Загородня, по вулиці Радянської армії під обстріл потрапила музична школа. У Центрально-міському районі є пошкодження будинків по вулиці Краснознам'янська, 27 і 29", – пишуть горлівчани.

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Раніше стало відомо, що жертвою масованого артилерійського обстрілу Горлівки стала жінка, 1928 року народження. У Гольмівському було зафіксовано щонайменше десять прямих влучань снарядів в житлові будинки по вулицях Мушкетівська, Шкільна, Лікарняна, Архіпова, Радянської Армії.