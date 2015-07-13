Бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки зі 122-мм гаубиць та 120-мм мінометів

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

Так, використовуючи 122-мм артилерію, 120-мм міномети й танки, бойовики традиційно активізувалися в темну пору доби. Мінометні обстріли накрили позиції сил АТО в районах н.п. Кам’янка, Опитне, Піски, Новотошківське. А позиції українських військ поблизу н.п. Верхньоторецьке обстріляні ще й з артилерії.

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Згідно з повідомленням, також обстріли з мінометів та стрілецької зброї по позиціях захисників України відбулися в районі н.п. Авдіївка, Лозове, Золоте, Станиці Луганської.

За даними прес-центру, сьогодні, 13 липня, станом на 6 ранку зі 120-мм мінометів обстріляні позиції сил АТО поблизу н.п. Верхньоторецьке, Троїцьке, Майорськ. З артилерії калібру 122-мм – місто Гірник, на Донеччині.

Водночас проросійські бандформування продовжують гатити з артилерії по житловим кварталам міст. Вчора, 12 липня, з 22.55 терористи півгодини обстрілювали зі 122-мм гаубиць житлові квартали Авдіївки. А сьогодні о 05.17, вдарили по цьому місту зі 120-мм мінометів.

«Обстріли мирного населення з боку бандформувань свідчать, що члени цих організацій є звичайними вбивцями і мародерами. Невдоволення відвертим бандитизмом на окупованих територіях Донецької та Луганської областей щодня зростає. Люди хочуть звичайного миру, а не війну та псевдо-ханства», - резюмували у прес-центрі.