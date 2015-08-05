У Ростовській області створено спецчастину для відбору офіцерів на службу на Донбасі - СБУ

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив радник голови Служби безпеки України (СБУ) Юрій Тандит.

"Через цю частину, як через фільтр, проходять усі діючі офіцери, які їдуть воювати на тимчасово окуповані території. За інформацією від Володимира Старкова, коли він був на цій нараді, троє офіцерів, справжніх офіцерів з великої літери, відмовилися їхати сюди і виконувати накази, тому що накази фактично братовбивчі. Він каже, що ці хлопці зникли. Він не знає долю цих хлопців", - повідомив Тандит.

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Як повідомляв УНІАН раніше, радник голови Служби Безпеки України Юрій Тандит стверджує, що особи, наближені до президента Росії Володимира Путіна, пропонували обміняти українську льотчицю і народного депутата Надію Савченко на "шлях з Ростова в Крим".