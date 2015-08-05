Жителям Мар’їнки доставили 8 тонн гуманітарної допомоги

Представники Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи разом з військовими доставили гуманітарну допомогу до Мар’їнки, яка постійно потерпає від обстрілів бойовиків.

Про це повідомляє прес-служба Донецької ОДА. "Мар’їнська міська рада звернулась до голови Донецької ОДА Павла Жебрівського з проханням надати допомогу мешканцям м.Мар’їнки, і завдяки швидкому вирішенню цього питання сьогодні було доставлено 8 тонн гуманітарного вантажу", - йдеться у повідомленні. Читайте такожМоскаль: Через підірваний бойовиками міст до Троїцького неможливо доставити гумдопомогу Таким чином, переселенці, мешканці міста, постраждалі від бойових дій, отримали найнеобхідніші речі – подушки, теплі ковдри, комплекти білизни, набори побутової хімії, продукти харчування. Особливу увагу надано дітям - доставлено продукти дитячого харчування, засоби гігієни, ліки, тощо.

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