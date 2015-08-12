Турчинов заявив про формування силами АТО активної оборони у разі наступу бойовиків
Сьогодні, працюючи в зоні АТО, секретар РНБО Олександр Турчинов оглянув нове озброєння та військову техніку, що передислоковується до зони проведення антитерористичної операції.
Про це повідомили у прес-служби РНБОУ.
«Ми формуємо у зоні проведення АТО активну оборону, посилюючи наші Збройні сили новою зброєю та військовою технікою», - сказав Турчинов. Він наголосив на тому, що, посилюючи військовий потенціал, «ми чітко дотримуємось Мінських угод».
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Секретар РНБО наголосив, що нова та вже розташована в зоні АТО артилерія розміщена на відстані, узгодженій Мінським протоколом.
«Водночас, активна оборона передбачає швидку і ефективну реакцію на будь-які провокації з боку ворога», - пояснив він.
Як вчора повідомляв УНІАН, заступник міністра оборони України - керівник апарату Петро Мехед, говорячи про матеріально-технічне забезпечення Збройних сил України, зазначив, що річним планом закупівель на поточний рік за напрямом тилового забезпечення планується централізовано поставити товарів і послуг для ЗСУ на суму понад 7 млрд грн.