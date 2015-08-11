Нова ескалація конфлікту на Сході України порушує Мінські домовленості - ЄС

Відповідну заяву у вівторок зробив речник Високого представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

"Нова ескалація конфлікту, в результаті якої зросла кількість жертв під час атак на кілька контрольованих урядом районів сьогодні та в ніч на 10 серпня у Старогнатівці порушує дух і букву договорів у Мінську", - йдеться в заяві.

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Представник Могеріні зазначив, що останні події, ціллю яких була Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, включаючи спостерігачів, які потрапили під перехресний вогонь у Щасті та Широкіному, і підпал транспортних засобів місії 9 серпня в Донецьку, мали за мету "поставити під загрозу важливу роль, яку відіграє СММ в спостереженні та контролі за здійсненням Мінських домовленостей, які є основою для сталого врегулювання конфлікту при повній повазі до незалежності України, її суверенітету та територіальної цілісності".

"Мінські домовленості повинні бути сумлінно виконані, починаючи з повного спостереження за припиненням вогню і справжнього відведення важкого озброєння. Далі необхідно надати імпульс переговорам у рамках тристоронньої робочої групи, щоб дозволити повністю реалізувати Мінскі домовленості в узгоджені терміни до кінця року", - наголошується в заяві.

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Раніше УНІАН повідомляв, що у результаті бойових дій на маріупольскому напрямку за минулу добу 1 український військовослужбовець загинув, 9 поранені.

Зазначається, що сьогодні після півночі противник вже здійснив 5 обстрілів українських позицій. 4 обстріли з РСЗВ «Град» було здійснено в околицях н.п. Богданівка, 1 обстріл зі 152-мм САУ в Старогнатівці.