У МНС РФ анонсували чергове вторгнення "гумконвою" на Донбас 20 серпня

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на селекторній нараді в російському МНС повідомив начальник Національного центру управління в кризових ситуаціях генерал-лейтенант Віктор Яцуценко.

«Триває робота з формування гуманітарної допомоги мешканцям Донецької та Луганської областей України, чергова колона запланована на 20 серпня», — сказав Яцуценко.

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Як повідомляв УНІАН, 14 серпня 35-й російський так званий «гумконвой» перетнув кордон України.

7 серпня в МНС РФ заявили про намір у серпні направити на окупований Донбас три так званих «гумконвоя», в основному, як стверджували у відомстві, з російськими підручниками.

Довідка УНІАН. Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомо, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У РНБО України заявляють, що всі російські«гумконвої» спрямовані виключно на підтримку бойовиків. Переважно вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».