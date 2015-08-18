Терористи завдали артударів по Мар'їнці, важко поранено 5-місячну дитину

Про це повідомили у прес-службі ГУМВС у Донецькій області.

Один зі снарядів розірвався в приватному секторі на вулиці Орджонікідзе, де проживала сім'я з 5-місячною дитиною.

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У дівчинки осколкове поранення в живіт. Немовля було терміново відправлене до Дніпропетровська і проопероване, батьки дитини не постраждали.

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється. На місце обстрілу направлена слідчо-оперативна група Мар'їнського райвідділу міліції.

Раніше повідомлялося, що бойовики провокують сили АТО на активне протистояння, щоб звернутися "по допомогу" до Росії.