Бойовики провокують сили АТО на активне протистояння, щоб звернутися "по допомогу" до Росії - штаб
Речник штабу АТО Анатолій Стельмах вважає, що бойовики намагаються зруйнувати Мінські домовленості, щоб звернутися "по допомогу" до Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.
Стельмах зазначив, що 14-17 серпня ситуація в зоні АТО залишалася напруженою. Кількість обстрілів позицій українських військовослужбовців російсько-терористичними військами у ці дні досягла найбільших показників за останні місяці.
"Крім того, окупанти практично не приховують застосування реактивної артилерії та цинічно ведуть обстріли цивільних будівель Донбасу", - наголосив він.
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Водночас, Стельмах наголосив: "Аналізуючи ситуацію, можемо припустити, що бойовики цілеспрямовано і максимально швидко хочуть зруйнувати Мінські домовленості, втягнути Збройні сили в активне бойове протистояння і в подальшому звернутися по допомогу до північного сусіда".
"Такий сценарій злочинці, ймовірно, намагаються реалізувати напередодні Дня Незалежності України", - сказав він.