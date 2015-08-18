Бойовики провокують сили АТО на активне протистояння, щоб звернутися "по допомогу" до Росії - штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Стельмах зазначив, що 14-17 серпня ситуація в зоні АТО залишалася напруженою. Кількість обстрілів позицій українських військовослужбовців російсько-терористичними військами у ці дні досягла найбільших показників за останні місяці.

"Крім того, окупанти практично не приховують застосування реактивної артилерії та цинічно ведуть обстріли цивільних будівель Донбасу", - наголосив він.

Читайте такожДерждеп США звинувачує бойовиків і Росію в ескалації ситуації на Донбасі

Водночас, Стельмах наголосив: "Аналізуючи ситуацію, можемо припустити, що бойовики цілеспрямовано і максимально швидко хочуть зруйнувати Мінські домовленості, втягнути Збройні сили в активне бойове протистояння і в подальшому звернутися по допомогу до північного сусіда".

"Такий сценарій злочинці, ймовірно, намагаються реалізувати напередодні Дня Незалежності України", - сказав він.