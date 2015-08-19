На Луганщині загинули двоє військових, підірвавшись на розтяжці

Як повідомляє відділ зав’язків з громадськістю ГУМВД України в Луганській області, внаслідок підриву двоє військовослужбовців від поранень не сумісних з життям загинули (1986 та 1991 р.н.), а 35-річного військовослужбовця в тяжкому стані госпіталізовано до лікарні.

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Як зазначається, даний факт внесений до ЄРДР та кваліфіковано за ст. 258 КК України "Терористичний акт".