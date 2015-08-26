Бойовики активно обстрілюють територію між дорогами Донецьк - Дніпропетровськ та Донецьк - Запоріжжя

На Донецькому напрямку значно зросла інтенсивність обстрілів з боку бойовиків між автодорогами Донецьк – Дніпропетровськ та Донецьк – Запоріжжя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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«Значно зросла інтенсивність ведення вогню з боку противника між автодорогами Донецьк – Дніпропетровськ та Донецьк – Запоріжжя», - повідомив він.

Лисенко також наголосив, що у селищі Старомихайлівка та Олександрівка, а також у Петровському районі Донецька зосереджені значні сили окупантів. «Перестрілки між бойовиками та силами АТО тривають як вдень, так і вночі», - сказав він.

Лисенко також зазначив, що загострилася обстановка в районі Світлодарської дуги. Зокрема, за його словами, по лінії Розсадки – Луганське – Лозове вчора відбулося близько 10 перестрілок. Також вчора вранці українські позиції в Луганському були обстріляні зі 152-мм гармат. Ворожа батарея розгорнута в окупованому Вуглегірську.

Натомість, як зазначив речник АП з питань АТО, в районі Горлівки перемир’я дотримується майже ідеально.

«Вчора було зафіксовано лише 1 мінометний обстріл на південно-західній околиці міста – поблизу сел. Новогородське. У той же час, на ділянці фронту від Горлівки до Донецька вчора відбулося два артилерійських обстріли наших позицій на першій та другій лініях оборони. Вогонь вівся з сіл Красний Партизан, що під Горлівкою, та міста Ясинувата», - розповів він.

Також вчора ввечері артилерія окупантів знову обстріляла Авдіївку.

«Ворожий вогонь вівся зі 122-мм гармат, розташованих у с. Спартак – на самій лінії фронту. Було пошкоджено кілька будинків та лінії електропередач. Один снаряд розірвався на дитячому майданчику», - повідомив Лисенко.

В ході вечірніх перестрілок противник неодноразово відкривав вогонь з важких мінометів, танків і артилерії по наших передових позиціях в Опитному, Водяному та Пісках.

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У той же час, за словами Лисенка, на Луганському напрямку ведуться бойові дії середньої та низької інтенсивності. Ввечері противник провів 4 мінометних і гранатометних обстріли біля Станиці Луганської і Щастя. У цей же час відбулося 2 ворожих провокації біля Кримського. Також під вогонь з ворожих гранатометів потрапили українські позиції за с. Оріхове на Бахмутській трасі. Вогонь вівся з півдня, де розташоване місто Золоте, яке частково контролюється противником.

Два ворожих мінометних обстріли відбулося поблизу Попасної. Вогонь вівся протягом півгодини по двох точках нашої лінії оборони.