Росія відправила на Донбас чергову колону з "гуманітарною допомогою"

Як стверджують у прес-службі російського відомства, "у її складі понад 100 автомобілів, які везуть быльше 1100 тонн "гуманітарних вантажів", що складаються з навчальної літератури та меблів для дошкільних установ Донбасу та самого необхідного набору продуктів для життєзабезпечення населення Донецької і Луганської областей, таких як крупи, борошно, чай, консерви.

Раніше УНІАН повідомляв, що 36-й так званий «гуманітарний конвой» МНС Росії вторгся на Донбас.

Довідка УНІАН. Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомо, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У РНБО України заявляють, що всі російські «гумконвои» спрямовані виключно на підтримку бойовиків. Переважно вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».